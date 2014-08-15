В американском городе несколько дней продолжаются беспорядки из-за убийства подростка полицейским

Охрана правопорядка в американском городе Фергюсон, где после резонансного убийства чернокожего подростка начались беспорядки, перешла к полиции штата во главе с офицером-афроамериканцем, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Полицейский в городе Фергюсон (пригород Сент-Луиса в штате Миссури) 10 августа застрелил 18-летнего чернокожего подростка Майкла Брауна. После происшествия в городе несколько дней продолжаются беспорядки, несколько жителей пострадали в столкновениях с полицией, которая применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы.

В четверг губернатор Миссури Джей Никсон назначил ответственным за охрану правопорядка в городе дорожную полицию штата во главе с афроамериканцем Роном Джонсоном (Ron Johnson), который родился и вырос в Фергюсоне.

«Это выглядело как зона военных действий, что неприемлемо. Нам всем нужно протянуть друг другу руки, чтобы восстановить потерянное доверие и помочь вернуть в город спокойствие», - заявил Никсон на пресс-конференции.

Генпрокурор США Эрик Холдер ранее призвал местные власти не обострять ситуацию излишней демонстрацией силы.