В Аргентине из-за забастовки полиции начались беспорядки и грабежи

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аргентинский интернет-сайт Infobae.

Подробности не приводятся.

Во вторник подавляющее большинство из 22 тысяч полицейских провинции объявили забастовку, на улицах остались только несколько десятков сотрудников одного их элитных спецподразделений. Пользуясь отсутствием патрулей, десятки преступников начали грабить супермаркеты и небольшие лавки - всего было разграблено не менее 20 магазинов. Произошел всплеск и уличных грабежей, а также краж в домах и квартирах. Несмотря на малочисленность, не участвующему в забастовке спецподразделению полиции удалось задержать 18 подозреваемых.

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Бастующие полицейские требуют повышения зарплат и социальных гарантий. Губернатор Кордовы Хосе Мануэль де ла Сота, срочно вернувшийся из Колумбии, уже заявил, что никакого повышения зарплат до января не будет, и обвинил в происшедшем федеральную власть, которая, по его словам, не контролирует инфляцию.

Тем не менее, власти провинции обратились к федеральному центру за помощью. Ожидается, что в ближайшие часы на место прибудут подразделения жандармерии.