Ирак обвинил Саудовскую Аравию в финансировании экстремистов

Официальный Багдад обвинил Эр-Рияд в "финансовой и моральной поддержке террористических группировок", и возложил на саудовские власти ответственность за массовые убийства населения, которые совершают террористы в Ираке, передает Коммерсант.ru, со ссылкой на радиостанцию Sawa.

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Также Ирак призвал Саудовскую Аравию "сконцентрироваться на внутренних проблемах, позаботится, чтобы в королевстве не было дискриминации".