Ирак обвинил Саудовскую Аравию в финансировании экстремистов
17:35, 17 июня 2014Мир
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Ирак заявил, что власти Саудовской Аравии финансируют экстремистов группировки "Исламское государство Ирака и Леванта", захвативших территорию на севере и западе страны.
фото REUTERS
Официальный Багдад обвинил Эр-Рияд в "финансовой и моральной поддержке террористических группировок", и возложил на саудовские власти ответственность за массовые убийства населения, которые совершают террористы в Ираке, передает Коммерсант.ru, со ссылкой на радиостанцию Sawa.
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Также Ирак призвал Саудовскую Аравию "сконцентрироваться на внутренних проблемах, позаботится, чтобы в королевстве не было дискриминации".
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