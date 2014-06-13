МИД советует украинцам не ездить в Ирак

МИД рекомендует гражданам Украины в связи с резким ухудшением ситуации безопасности в Республике Ирак, вызванных активизацией многочисленных террористических группировок в большинстве регионов, существенным обострением этно-конфессиональной конфронтации и общим ухудшением криминогенной обстановки, воздержаться в ближайшее время от поездок в указанную страну.

Читайте такжеВ США назвали 10 самых опасных для христиан стран мираОб этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Ирака гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Республике Ирак по номерам телефонов: (00 964) 416 71 52, (00 964) 780 986 51 70.

Также функционирует круглосуточная «горячая линия» МИД Украины: (044) 238 16 57.