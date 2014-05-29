Ущерб от наводнения в Сербии оценили в €1 млрд

Об этом в сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Александра Вучича.

Помощь из-за рубежа сможет покрыть порядка 20% убытков, отметил он. По словам Вучича, ситуация в затопленных районах улучшается, правительство составило план по восстановлению после стихийного бедствия. "Все у кого разрушены дома, получат новое жилье", - пообещал премьер.

Он также заверил, что государство возьмет на себя восстановление дорог как республиканского, так и местного значения, которые находятся в ведении муниципалитетов. Также будет проводиться восстановление энергосистемы. Эта статья расходов будет основной.

Читайте такжеВ Сербии введено чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений - МИД

По словам премьера, государство поможет фермерам, предоставив им семена, удобрения, а также частично возместив ущерб за погибший скот. "Все, что важно для жизни, государство восстановит", - заверил он.

Как считает Вучич, через 7-8 дней город Обреновац, наиболее пострадавший от стихии, "вернется к нормальной жизни". Пока возвращение эвакуированных жителей туда запрещено, так как не восстановлены системы канализации и водопровода, не завершена санация территории. При этом он отметил, то "до сих пор никакой эпидемии и проблем не было".

Премьер сообщил, что к середине следующей недели правительство подготовит полный отчет по ситуации с наводнением.