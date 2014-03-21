Путин откроет счет в банке "Россия", против которого США ввели санкции

Об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности РФ, выслушав доклад главы МИД Сергея Лаврова о введении Вашингтоном санкций против России, пишут РИА Новости.

"Что касается финансового учреждения, насколько я понимаю, это такой средний банк", - уточнил Путин. "У меня лично там счета не было, но я обязательно там в понедельник счёт открою", - пообещал он.

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Путин также с юмором отнесся к объявлению санкций в отношении конкретных граждан РФ - чиновников, ряд из которых принимал участие в совещании, в частности, спикер Госдумы Сергей Нарышкин. "Надо держаться от них подальше, они нас компрометируют", - с улыбкой сказал он.