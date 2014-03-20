Лавров: Россия силой никого не держит в СНГ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, представляя в Госдуме документы об аннексии Крыма Россией.

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«Мы насильно никого не держим в СНГ, но то, что этот шаг принимается, исходя не из-за коренных интересов украинского народа и украинской экономики, украинской социальной сферы, а только для того, чтобы предпринять еще одну антироссийскую акцию в чисто пропагандистском ключе, для меня лично сомнения не вызывает», - сказал Лавров.

При этом он отметил, что Украина подписала договор о создании СНГ, но не подписала устав Содружества и так его и не ратифицировала.

По его словам, при этом украинские представители в ООН заявляли о том, что не признают правосубъектность СНГ, однако представители Украины никогда не испытывали дискриминации в рамках этой организации и принимали участие в заседаниях и подписывали договоры в рамках организации.

Лавров также отметил, что Грузия не до конца вышла из СНГ и выполняет некоторые договоренности.

Он напомнил, что в рамках СНГ работает зона свободной торговли, которая разработана и вступила в действия по инициативе Украины еще при президенте Викторе Ющенко. (УНИАН: Договор о зоне свободной торговли в СНГ был подписан 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии).

Как сообщал УНИАН, после оккупации российскими войсками Крыма нелегитимная власть АРК 16 марта провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принимавших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь, и подписал с представителями нелегитимной власти Крыма договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образование в составе РФ новых субъектов.

19 марта на заседании СНБО было принято решение, что Украина начнет процедуру выхода из Содружества независимых государств. Постоянный полномочный представитель Украины в органах СНГ Иван Бунечко сложил с себя полномочия председателя Совета постпредов государств Содружества.

В 2009 году, через год после военного конфликта с Россией, СНГ покинула Грузия. При этом страна осталась участником многих экономических соглашений в рамках Содружества. В соответствии с уставными документами СНГ, процесс выхода из Содружества занимает год.