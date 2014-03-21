Россия заняла второе место в мире по числу беженцев

Доклад УВКБ ООН "Тенденции в сфере поиска убежища – 2013" констатирует, что в прошлом году 612 тысяч 700 человек искали убежище в Северной Америке, Европе, Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Это наивысший показатель, начиная с 2001 года. Отражением изменений в международной динамике является Афганистан, который в течение двух лет был основной страной поиска убежища. Сейчас он сместился на третье место, пропустив вперед Сирию и Российскую Федерацию.

Как пишет Зеркало Недели, согласно докладу, в 2013 году просили убежище 56 тысяч 351 сириец (25 тысяч 232 в 2012 году), 39 тысяч 779 россиян (22 тысячи 650 в 2012 году) и 38 тысяч 653 афганцев (47 тысяч 519 человек в 2012 году).

Следом идут Ирак - 38 тысяч 171 человек, Сербия (и Косово согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1244 (1999)) – 34 тысячи 660, Пакистан – 26 тысяч 310, Иран – 23 тысячи 879, Сомали – 23 тысячи 71, Эритрея – 21 тысяча 837 и Китай – 20 тысяч 170.

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В 2013 году наибольший рост числа лиц, подавших ходатайства о предоставлении убежища зафиксирован в 38 странах Европы, где в совокупности было подано 484 тысячи 600 ходатайств – на треть больше, чем в 2012 году. В Германии было подано наибольшее число новых ходатайств – 109 тысяч 600, во Франции 60 тысяч 100, в Швеции 54 тысячи 300. Турция, крупнейшая страна в Европе с точки зрения числа ходатайств, поданных вследствие сирийского кризиса (на 18 марта зарегистрированное число беженцев составляет 640 тысяч 889 человек), в 2013 году также приняла 44 тысячи 800 ходатайств о предоставлении убежища, в основном от выходцев из Ирака и Афганистана, Италия - 27 тысяч 800 ходатайств, Греция – 8 тысяч 200.

Северная Америка стоит на втором месте по числу ходатайств о предоставлении убежища – почти 98 тысяч 800. В Канаде, где недавно произошли изменения в миграционной политике, было подано 10 тысяч 400 ходатайств – вдвое меньше, чем в 2012 (20 тысяч 500). США (88 тысяч 400 ходатайств) давно является ведущей страной убежища среди промышленно развитых стран, и в 2013 году уступила лишь Германии по числу поданных ходатайств.

В Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, Японии (3 тысячи 300) и Республике Корея (1 тысяча 600) было подано рекордное число ходатайств о предоставлении убежища по сравнению с прошлыми годами. В Австралии также отмечен значительный рост числа ходатайств (24 тысячи 300) по сравнению с 2012 годом (15 тысяч 800), что ставит ее почти на один уровень с Италией.

Лица, ищущие убежище в промышленно развитых странах, проходят индивидуальную процедуру определения статуса беженца. Соответственно, их число всегда выше, чем число тех, кто в конечном итоге признается беженцами. Среди 44 промышленно развитых стран, упомянутых в докладе "Тенденции в сфере поиска убежища", уровень признания широко варьируется и является более высоким среди тех, кто спасается от конфликта. Например, уровень признания лиц из Сирии, Эритреи, Ирака, Сомали и Афганистана колеблется между 62% и 95%. Уровень признания граждан Российской Федерации и Сербии (и Косово согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1244 (1999)) значительно ниже - соответственно от 28% до 5%.