Россия ввела ответные санкции против чиновников США: Маккейн "расстроен" срывом отпуска в Сибири

Список опубликован на сайте Министерства иностранных дел России.

В ответный список попали сенаторы Джон Маккейн, Дэниел Коутс и Мэри Лэндрю, лидер фракции большинства в сенате конгресса США Гарри Рид, спикер палаты представителей Джон Бейнер, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Кэролайн Аткинсон, помощники президента США Дэниел Пфайффер и Бенджамин Родc, председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес.

Как отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, эти санкции были введены в ответ на санкции, которые были применены к российским официальным лицам президентской администрацией США 17 марта.

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"Мы неоднократно предупреждали, что использование санкционных инструментов - вещь обоюдоострая и бумерангом ударит по самим США. Разговаривать с нашей страной таким языком, как могли не раз убедиться в Вашингтоне, неуместно и контрпродуктивно. Тем не менее американская сторона, похоже, продолжает слепо верить в действенность подобных методов, взятых из арсенала прошлого... Сомнений быть не должно: на каждый враждебный выпад мы будем отвечать адекватно", - говорится в заявлении российского МИДа.

При этом внешнеполитическое ведомство РФ уверено, что прошедший в Крыму так называемый референдум является таким, который прошел в соответствии с международным правом и уставом ООН.

Сенатор США Джон Маккейн з иронично отреагировал на свое имя в санкционном списке: "Боюсь, эти (санкции) означают, что мой весенний отпуск в Сибири отменяется, акции "Газпрома" потеряны, а секретный банковский счет в Москве заморожен", — написал Маккейн в своем Twitter.