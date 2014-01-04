Число погибших из-за снежных бурь в США возросло до 16 человек

В результате сильного снегопада на северо-востоке США погибли по меньшей мере 16 человек, сообщает lenta.ru со ссылкой на Sky News.

Большинство погибших скончались в результате дорожных происшествий, причиной которых стали плохие погодные условия. Известно также о женщине с синдромом Альцгеймера, которая замерзла насмерть в штате Нью-Йорк.

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Помимо Нью-Йорка снегопад, продолжающийся несколько дней, затронул также Нью-Джерси, Мичиган, Массачусетс, Кентукки, Индиану, Иллинойс и другие штаты. Из-за непогоды по всем США отменено около двух тысяч авиарейсов, закрыты автотрассы, поезда ходят с увеличенными интервалами. Спасатели проверяют улицы, где могут находиться бездомные, чтобы оказать тем помощь, в случае, если они в ней нуждаются.

По информации метеорологов, снегопады в США прекратились и наступило похолодание. В некоторых районах страны температура опустилась до минус 23 градусов по Цельсию. Новые массы холодного воздуха движутся в сторону Среднего Запада из Канады.