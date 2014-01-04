В двух штатах США из-за снежной бури ввели чрезвычайное положение (видео)

Уровень снега местами достигает 60 см. Около 2,3 тысяч авиарейсов были отменены. Ожидается, что еще предстоит отменить сотни других рейсов. Нью-йоркский аэропорт имени Кеннеди закрыли из-за необходимости убрать снег. В городе не работают школы, сообщает Русская служба ВВС.

По данным синоптиков, ветро-холодовой индекс (ощущаемая температура с учетом силы ветра) в Нью-Йорке может составлять до -25 градусов по Цельсию. Синоптики предупреждают, что при силе ветра 13,5 м/с обморожение наступает за полчаса.

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Экстренные службы предупредили водителей о том, что погодные условия сделали передвижение по дорогам крайне опасным. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил: "С этим шутки плохи. Люди должны серьезно отнестись к тому, чтобы оставаться дома".

"Если вам не нужно никуда идти, то, пожалуйста, никуда не ходите. Держитесь подальше и от улиц, и от ваших машин", - призвал новый мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи разрешил государственным служащим, не выполняющих задач первостепенной важности, оставаться дома. Так же поступили власти штатов Массачусетс и Коннектикут.

Часть пригородных поездов, курсирующих вокруг Нью-Йорка, перешла на сокращенное расписание. Некоторые важные автомагистрали были закрыты, по крайней мере на короткий срок. Автобусы в городе ходят с большими задержками.

Бостон также попал под удар снежной бури. Там закрылись школы, а поезда Amtrack между этим городом и Нью-Йорком теперь ходят по сокращенному расписанию.

Предупреждение о надвигающейся снежной буре было объявлено в некоторых прибрежных районах, в том числе на полуострове Кейп-Код, в населенных пунктах к северу и югу от Бостона, штате Лонг-Айленд и частично в штате Мэн.

Штормовой фронт протянулся от нижней части долины реки Миссисипи до побережья Атлантического океана. Хотя снегопад во многих районах уже ослабевает, по прогнозам синоптиков, в пятницу во всем регионе сохранится очень холодная погода.

Как сообщили в Национальной погодной службе США, вечером в четверг, по неофициальным наблюдениям, самый высокий уровень снега был зафиксирован в городе Боксфорд к северу от Бостона - 53 см.