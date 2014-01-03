В США из-за снежного шторма погибли девять человек

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ, среди погибших водитель небольшого грузовика, врезавшийся в автобус в штате Индиана - в ДТП также пострадали 15 человек.

По теме: Стихия в США: ледяные ливни и торнадо привели к гибели людей, некоторые штаты обесточены

Люди также гибли в ДТП на скользкой дороге в Мичигане и Кентукки. В штате Нью-Йорк замерз 71-летний мужчина, страдавший болезнью Альцгеймера и не нашедший дорогу домой. В Филадельфии, штат Пенсильвания, 30-метровая глыба соли, используемой для посыпания дорог, раздавила работника городской службы.

По всему региону отменены более 2,3 тыс. рейсов, закрыты сотни школ, перекрыты некоторые шоссе.