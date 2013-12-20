Меркель довольна известием о помиловании Ходорковского
03:07, 20 декабря 2013Мир
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Канцлер Германии Ангела Меркель выразила удовлетворение в связи с заявлением президента РФ Владимира Путина о том, что вскоре будет подписан указ о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.
Путин заявил, что вскоре будет подписан указ о помиловании Михаила Ходорковского
"Я на каждой встрече обсуждала этот вопрос и говорила, что Ходорковского нужно освободить, и я рада, что это теперь происходит", — сказала Меркель по окончании первого дня саммита Евросоюза в Брюсселе, пишет РИА Новости.
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Путин в четверг сообщил, что получил прошение Ходорковского о помиловании и в ближайшее время будет подписан соответствующий указ.
Владимир Путин отметил, что Ходорковский уже провел в местах лишения свободы более 10 лет.
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