Путин пообещал помиловать Ходорковского в ближайшее время

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский написал прошение о помиловании, в ближайшее время будет подписан соответствующий указ, сообщил журналистам президент России Владимир Путин после большой ежегодной пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

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«Он (Ходорковский) ссылается на обстоятельства гуманитарного характера», - сказал Путин.

По словам президента, в ближайшее время это ходатайство будет удовлетворено.