Путин пообещал помиловать Ходорковского в ближайшее время
14:26, 19 декабря 2013Мир
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Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский в ближайшее время будет помилован, заявил Владимир Путин.
Ходорковского помилуют в ближайшее время
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский написал прошение о помиловании, в ближайшее время будет подписан соответствующий указ, сообщил журналистам президент России Владимир Путин после большой ежегодной пресс-конференции, сообщает РИА Новости.
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«Он (Ходорковский) ссылается на обстоятельства гуманитарного характера», - сказал Путин.
По словам президента, в ближайшее время это ходатайство будет удовлетворено.
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