Главное за день: обзор топ-новостей

Украина подписала соглашение с Chevron о добыче сланцевого газа

Украина подписала соглашение о разделе продукции (СРП) с американской нефтегазовой компанией Chevron, которая, по словам украинских чиновников, намерена вложить около 10 млрд долл. в добычу углеводородов в западных регионах страны.

Регионалы не будут голосовать за законопроект Лабунской - Ефремов

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отмечает, что фракция не будет голосовать в нынешнем виде за внесенный внефракционным депутатом Анжеликой Лабунской законопроект, который касается лечения осужденных за рубежом.

Кравчук и Кучма считают, что Украина заплатит высокую цену, если провалит ассоциацию с ЕС

Бывшие Президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма считают, что Украина заплатит высокую цену, если не подпишет Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

По словам Леонида Кравчука, большая часть украинцев выступают за евроинтеграцию страны, поэтому неподписание Соглашения об ассоциации может привести к расколу Украины.

При этом бывший Президент Украины Кучма сказал: "За все нужно платить. Нужно платить за то, что мы не подписываем соглашение с Таможенным союзом, и последствия мы уже чувствуем. И я не знаю, какую цену мы будем платить, если не подпишем Соглашение с Европой в Вильнюсе".

Нафтогаз начал выплату долга Газпрому

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» со вчерашнего дня приступила к выплате долга в размере 882 млн долл. российскому газовому монополисту - компании «Газпром», за потребленный в августе 2013 года природный газ.

Эдуард Ставицкий не уточнил конечную дату погашения долга. При этом он не уточнил и объем перечисленных «Газпрому» средств.

В то же время "Нафтогаз" требует от предприятий ТКЭ рассчитаться с долгами. Общий долг предприятий теплоэнергетики и теплоэлектроцентралей составляет 17 млрд грн.

В "Газпроме" о выплате долга говорят, что Украина выплатила меньше 10% от необходимой суммы.

«На самом деле, за август «слезы» какие-то поступают, но говорить, что расплатились, пока и близко нельзя», - сказал официальный представитель «Газпрома» Куприянов.

Гособвинение по "врадиевскому делу": Дрыжак дает ложные показания

Государственное обвинение заявляет, что подсудимый по "врадиевскому делу" экс-капитан милиции Евгений Дрыжак дает в суде ложные показания.

Также сегодня врадиевской жертве Ирине Крашковой дали вторую группу инвалидности. Ирина пропускает постоянно судебные заседания из-за лечения на стационаре.

США поддержат Украину в переговорах с МВФ

США поддержат Украину в переговорах с Международным валютным фондом по возобновлению сотрудничества и финансирования Киева в рамках новой кредитной программы, заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Гривня упала на межбанке до уровня 8,22 грн за доллар

Во вторник, 5 ноября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,2100/8,2200 грн/долл. по сравнению с 8,2080/8,2190 грн/долл. на 12:00.

Депутаты не захотели утверждать повестку дня на неделю

Верховная Рада Украины не утвердила повестку дня работы на 5-8 ноября. В поддержку этого вопроса проголосовали лишь 194 народных депутатов из 411, собравшихся в сессионном зале.

Завтра в Киеве откроют станцию метро "Теремки"

Завтра, 6 ноября, в 10.45 в Киеве при участии Президента Виктора Януковича состоится торжественное открытие станции метро «Теремки» Куреневско-Красноармейской линии.

Индия запустила на орбиту Марса свой аппарат

Ракета с первым индийским аппаратом для изучения Марса «Мангальян» стартовала с космодрома в 11:08 по киевскому времени.