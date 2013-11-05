Гособвинение по "врадиевскому делу": Дрыжак дает ложные показания

Государственное обвинение заявляет, что подсудимый по "врадиевскому делу" экс-капитан милиции Евгений Дрыжак дает в суде ложные показания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Наталья Высоцкая сообщила журналистам сегодня в суде.

5 ноября суд изучил данные видеорегистратора во Врадиевском райотделе милиции за 27 июня в период с 18.00 до 23.54, в этот день Дрыжак был отстранен от работы в связи с возможной причастностью к совершению расследуемого преступления.

"На прошлом судебном заседании Дрыжак сказал, что в 18 или в 19 часов ему сообщили, что он отстранен от работы, и он покинул здание райотдела и в райотдел пришел в 2 часа ночи для проведения освидетельствования. Чтоб показать суду, что Дрыжак говорит неправду, мы продемонстрировали, когда, в какое время Дрыжак находился в райотделе", - заявила Высоцкая.

В частности, на видео можно наблюдать, как Дрыжак около 19.00 привез подсудимого егеря Сергея Рабиненко, потом несколько раз заходил и выходил из райотдела, курил и говорил по мобильному телефону.

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По мнению Высоцкой, ложные показания Дрыжака - это его защита.

"Он - обвиняемый, это его тактика защиты", - сказала прокурор.

При этом адвокат Дрыжака Владимир Клименко заявляет, что данные видеорегистратора совпадают с показаниями самого Дрыжака и других фигурантов.

Справка УНИАН. В ночь на 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рабиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.