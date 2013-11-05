Кравчук и Кучма считают, что Украина заплатит высокую цену, если провалит ассоциацию с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня журналистам в Киеве.

В частности, Кравчук отметил: «Если два месяца назад я верил в подписание Соглашения об ассоциации, то после 24-го визита миссии Кокса-Квасневского и отсутствия решения (по делу Тимошенко – УНИАН) у меня возникают сомнения в подписании Соглашения. Все выступления представителей Партии регионов сводятся к тому, что Тимошенко должна находиться в тюрьме. В таком случае, в Украину нечего ездить миссии Кокса-Квасневского, выбирать законопроекты, которые готовятся Украиной…».

«Украина не готова сделать исторический шаг, который должен определить ее будущее на сто-двести-триста лет. Это целая эпоха. Но если мы не можем преодолеть эпоху из-за одной личности Тимошенко – то мы не доросли», - сказал Кравчук.

При этом он добавил, что Виктор Янукович и нынешняя властная команда сделали очень много для евроинтеграции Украины, но при этом «не могут, не хотят сделать последний шаг, на пути которого стоит одна Тимошенко».

По словам Леонида Кравчука, большая часть украинцев выступают за евроинтеграцию страны, поэтому неподписание Соглашения об ассоциации может привести к расколу Украины. «Я не имею ввиду разделение страны колючей проволокой, как это уже делает Россия (в отношении Украины – УНИАН), но неподписание Соглашения приведет к тому, что раскол страны станет фактическим», - сказал Кравчук.

При этом бывший Президент Украины Кучма сказал: «За все нужно платить. Нужно платить за то, что мы не подписываем соглашение с Таможенным союзом, и последствия мы уже чувствуем. И я не знаю, какую цену мы будем платить, если не подпишем Соглашение с Европой в Вильнюсе. Вы прекрасно понимаете, кем в этом случае мы становимся для Европы. Если на переговорный процесс мы потратили много лет, и после каждой миссии Кокса-Квасневского появлялась реальная надежда, то сегодня эта надежда угасает, и нужно давать себе отчет, что будет с нами завтра…».