Индия запустила на орбиту Марса свой аппарат

Через 43 минуты после старта аппарат должен отделиться от третьей ступени; выход на траекторию полета к Марсу произойдет 30 ноября. Подробности передает Reuters.

Для запуска была использована ракета-носитель PSLV, разработанная Индийским космическим агентством в начале 1990-х годов. Циклограмма полета предусматривала отделение первой ступени на 112,75 секунде полета, после чего с задержкой в 0,2 секунды включились двигатели второй ступени. На высоте около 113 километров был сброшен головной обтекатель, а на 265 секунде произошло отделение второй ступени, сообщает Lenta.ru.

Читайте также: Марсоход Curiosity прекратил работу из-за бюджетного кризиса в США

К настоящему моменту успешно включились и отработали двигатели третьей ступени, которая отделилась от ракеты. Включение четвертой ступени было запланировано на отметке 25 минут после старта и также прошло в соответствии с планом полета.

Индия стала третьей после США и России страной, которая самостоятельно разработала и запустила к красной планете исследовательский аппарат. Масса спутника составляет больше тонны, однако на долю научной аппаратуры приходится всего 15 килограмм, остальное составляет топливо, окислитель и сам корпус «Мангальяна», известного так же как Mars Orbiter Mission.