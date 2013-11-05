Регионалы не будут голосовать за законопроект Лабунской - Ефремов

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отмечает, что фракция не будет голосовать в нынешнем виде за внесенный внефракционным депутатом Анжеликой Лабунской законопроект, который касается лечения осужденных за рубежом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

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Как сообщал УНИАН, раньше Александр Ефремов подчеркивал, что фракция ПР имеет свою точку зрения по всем законопроектам (относительно возможности лечения заключенных за рубежом – УНИАН), кроме законопроекта народного депутата Украины Владимира Купчака, который во фракции еще не успели проанализировать. Ефремов, обращаясь к лидеру фракции «Батькивщина» Арсению Яценюку: сказал: «Нам не понятно, почему вы снимаете свой законопроект (речь идет о законопроекте лидеров трех фракций оппозиции по поводу лечения заключенных за рубежом — УНИАН), поскольку в вашем законопроекте есть определенные вещи, которые могли бы быть учтены за окончательный законопроект».