Регионалы не будут голосовать за законопроект Лабунской - Ефремов
Партия регионов не будет голосовать за законопроект Лабунской относительно лечения заключенных за рубежом, заявил лидер фракции Александр Ефремов.
Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отмечает, что фракция не будет голосовать в нынешнем виде за внесенный внефракционным депутатом Анжеликой Лабунской законопроект, который касается лечения осужденных за рубежом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.
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Как сообщал УНИАН, раньше Александр Ефремов подчеркивал, что фракция ПР имеет свою точку зрения по всем законопроектам (относительно возможности лечения заключенных за рубежом – УНИАН), кроме законопроекта народного депутата Украины Владимира Купчака, который во фракции еще не успели проанализировать. Ефремов, обращаясь к лидеру фракции «Батькивщина» Арсению Яценюку: сказал: «Нам не понятно, почему вы снимаете свой законопроект (речь идет о законопроекте лидеров трех фракций оппозиции по поводу лечения заключенных за рубежом — УНИАН), поскольку в вашем законопроекте есть определенные вещи, которые могли бы быть учтены за окончательный законопроект».