США поддержат Украину в переговорах с МВФ

"Мы также говорили о нашей поддержке Украины в ее дальнейших дискуссиях с Международным валютным фондом в плане той поддержки, которую МВФ может предоставить для украинских реформ", — сказала Нуланд журналистам после встречи с украинским президентом Виктором Януковичем, пишет РИА Новости.

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Украина надеется на новую программу сотрудничества с МВФ и рассчитывает привлечь финансирование в размере около 15 миллиардов долларов. Срок предыдущей кредитной программы фонда для Украины, начатой в 2010 году, истек в декабре 2012 года. Для возобновления сотрудничества с Украиной фонд настаивает на повышении цен на газ для населения, украинские власти отказываются идти на это.

Представители МВФ также советуют украинскому правительству сократить фискальный дефицит, дефицит счета текущих операций и сделать гибким курс национальной валюты.

Агентство Рейтер на прошлой неделе со ссылкой на свои источники сообщило, что Европейский союз ведет переговоры с МВФ о кредите для Украины на случай, если Россия примет меры экономического характера в ответ на возможное подписание договора об ассоциации между Украиной и ЕС в конце ноября в Вильнюсе.