Нафтогаз начал выплату долга Газпрому

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Все нормально... платежи пошли... вчера», - сказал министр.

При этом он не уточнил объем перечисленных «Газпрому» средств.

«Это коммерческая тайна. Думаю в достаточном объеме, чтобы снять эту ситуацию», - сказал Ставицкий.

Также министр не уточнил конечную дату погашения долга.

«Мы всегда рассчитываемся со своими долгами», - добавил Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, 29 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не оплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за покупаемый в России газ возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Ставицкий рассчитывал, что вопрос будет решен 31 октября, однако 1 ноября он заявил, что переговоры продолжаются, и никакие сроки их завершения не ставятся.

Позднее Ставицкий заявил о том, что вопрос оплаты долга должен быть решен до 4 ноября.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.