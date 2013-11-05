Депутаты не захотели утверждать повестку дня на неделю

Как передает корреспондент УНИАН, в поддержку этого вопроса проголосовали лишь 194 народных депутатов из 411, собравшихся в сессионном зале.

Читайте также: Ефремов объяснил, почему оппозиция не голосовала за повестку дня

В ответ на такое голосование председатель ВР Владимир Рыбак сказал депутатам, что в случае, если они и со второго раза не поддержат этот вопрос, то он вообще объявит на сегодня перерыв в пленарном заседании для работы в комитетах.

В настоящее время продолжаются обсуждение этого вопроса, а также выступления депутатов по повестке дня.