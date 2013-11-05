Жертве врадиевского изнасилования дали инвалидность

07:28, 05 ноября 2013
Общество
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Врадиевской жертве Ирине Крашковой дали вторую группу инвалидности.

Крашковой дали

Ирина пропускает постоянно судебные заседания из-за лечения на стационаре«Ирина каждый день ходит в больницу и лечится на стационаре. Поэтому на судебные заседания она не ходит», - сказал адвокат пострадавшей Руслан Радецкий.

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По его словам, Крашкова не очень хорошо себя чувствует: «Чем она может заниматься после всего, что случилось и психологической травмы, которую она получила? Только тем, что лечится», - говорит Радецкий. Кстати, очередное судебное заседание по делу Ирины состоится во вторник, сообщают Вести.

26 июня трое мужчин затащили в автомобиль жительницу пгт Врадиевка, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово и изнасиловали. По дороге и на месте изнасилования девушку жестоко избивали.

Жертва насилия рассказала следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и капитан Евгений Дрижак. В избиении также участвовал местный таксист по фамилии Рябиненко.

Полищук и Рябиненко были задержаны сразу после совершения преступления, что же касается Дрижака, то он сначала находился на свободе, поскольку у него было алиби, а затем, по данным СМИ, подался в бега.

Возмущенные тем, что Дрижака не привлекают к ответственности, жители Врадиевки ночью разгромили местное управление милиции. Позже в прокуратуре сообщили, что Дрыжак задержан, его арестовали до 12 августа.

Прокуратура переквалифицировала уголовное производство в отношении подозреваемых. Теперь им объявлено о подозрении в совершении покушения на убийство, а по этой статье грозит пожизненное.

3 сентября дело было передано в суд.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу.

Ни один из подсудимых по скандальному делу об изнасиловании жительницы Врадиевки Ирины Крашковой не считает себя полностью виновным.

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