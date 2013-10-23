Главное за день: обзор топ-новостей

Украина и ЕС согласовали текст соглашения о едином авиапространстве

Украина и Европейский Союз в ходе 8-го раунда переговоров в Брюсселе 21-22 октября согласовали текст соглашения об едином авиационном пространстве и договорились о дальнейшем сотрудничестве в целях подготовки документа к подписанию.

Фракция ПР может проголосовать за "тюремные каникулы" Тимошенко - депутат

Фракция Партии регионов может проголосовать за законопроект народного депутата Сергея Мищенко о лечении осужденных за рубежом.

А защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко в начале октября зачитал заявление экс-премьера, в котором она сообщила, что ради заключения об ассоциации Украины с ЕС согласна выехать на лечение в Германию.

Украина рассчитывает на открытие реверса газа из Словакии до конца года

Украина рассчитывает на открытие уже до конца года реверсных поставок газа из Словакии, которые ожидались еще в мае, но так и не начались из-за противодействия поставщика газа - российского "Газпрома".

Разведка США назвала сведения о шпионаже за французами "неточной информацией"

Глава национальной разведки США Джеймс Клэппер отказался признать сведения о шпионаже американских спецслужб за французскими гражданами, назвав их «неточной и вводящей в заблуждение информацией»

Азаров приказал "засучить рукава" и начинать готовиться к зиме

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил профильным ведомствам уже сегодня начать подготовку запасов всего того, что может понадобиться в сложный зимний период.

Суд арестовал экс-депутата Маркова

Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Украины Игоря Маркова меру пресечения свободы в виде ареста.

В соответствии с постановлением суда, Игорь Марков будет содержаться под стражей в Киевском СИЗО до 20 декабря.

Маркова задержали безосновательно, считает его адвокат Александр Казарновский. По словам адвоката, следователь вчера лично приходил к Маркову домой с повесткой, чтобы вызвать на допрос в качестве свидетеля. Экс-депутат вначале отказался идти в милицию из-за плохого состояния здоровья - у него была температура 39. Однако следователь настоял, потому Марков явился в отделение. Там Маркову объявили, что он задержан, и надели наручники

Источник в МВД считает, что Маркова могут обвинить в фальсификации выборов в Одессе. Следователь из Киевского главка УВД, который ведет следствие о нападении экс-депутата на участника демонстрации под Одесской ОГА Виталия Безду, занимается еще и расследованием дела о фальсификациях голосования на 133-м избирательном округе в Одессе.

Что касается политической подоплеки по делу Маркова, то в ПР ее отрицают. Отвечая на вопрос журналистов о том, не является ли задержание экс-депутата следствием того, что он негативно отзывался о Президенте Украины Викторе Януковиче и председателе Верховной Рады Владимире Рыбаке, Ефремов заявил: «У нас какая-то порочная практика получается - как только любого человека, который претендует на звание политика, задерживают правоохранительные органы, то сразу это начинает обрастать какими-то кругами, что он такой борец, что он что-то против кого-то говорил».

На данный момент бывший народный депутат Игорь Марков объявил голодовку.

ФФУ приняла резолюцию против расизма

Документ был принят на конференции «Футбол без проявлений ненависти и дискриминации» в рамках акции "Футбол против расизма в Европе", которая состоялась в Доме футбола.

Украина ожидает почти 6 миллиардов прибыли от космической программы

В процессе реализации Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2013-2017 гг. предусмотрено получение коммерческого дохода в объеме 2,5 миллиарда гривень, непрямого – 3,24 миллиарда гривень

На "Фукусиме" заморозили радиоактивную воду

На аварийной японской АЭС «Фукусима-1» прошли испытания специальной системы для замораживания радиоактивной воды. С помощью неё компания-оператор станции Tokyo Electric Power Company (TEPCO) рассчитывает справиться с проблемой постоянных утечек

Норвегия может уничтожить химоружие из Сирии на своей территории

Норвегия пока не приняла решения о ликвидации сирийского химического оружия на своей территории, однако такой вариант рассматривается

ЕБА подняла индекс инвестиционной привлекательности Украины

Улучшение показателя инвестиционного климата до 2,37 балла вызвано надеждами бизнеса на подписание соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Вера в возможность регуляторной реформы после подписания соглашения перевесила даже негатив от фискальных проблем, рисков девальвации гривны и торговых конфликтов с Россией

Бюджетный кризис обойдется США в 120 тысяч рабочих мест

Бюджетное противостояние между демократами и республиканцами, которое привело к двухнедельному закрытию госучреждений, обойдется США в 120 тысяч рабочих мест и замедлит экономический рост в четвертом квартале 2013 года на 0,25 процентного пункта.