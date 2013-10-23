Норвегия может уничтожить химоружие из Сирии на своей территории

Норвегия пока не приняла решения о ликвидации сирийского химического оружия на своей территории, однако такой вариант рассматривается, цитирует Russia Today заявление постоянного представителя Норвегии при ООН Гейра Педерсена.

По данным издания The Local, ООН, США и Россия готовы доверить Осло ликвидацию до 500 тонн зарина и 50 тонн горчичного газа – то есть около половины всех запасов химоружия в Сирии.

Согласно принятой в конце сентября резолюции, Совбез ООН постановил «уполномочивать государства-члены получать, контролировать, перевозить, передавать и уничтожать химическое оружие Сирии».

Вопрос о роли Норвегии в программе уничтожения запасов химоружия Сирии вызвал разногласия в коалиционном правительстве страны, которое приступило к работе на прошлой неделе. В частности, Партия Прогресса крайне скептически относится к идее ликвидации химических арсеналов на территории королевства. По словам члена парламентского комитета по внешней политике и обороне Кристиана Тюбринг-Йедде, Норвегия никогда не занималась производством химического оружия, и возникает вопрос: есть ли у государства необходимый опыт для осуществления подобной операции.

Поиском стран, готовых предоставить свою территорию для уничтожения арсеналов химоружия, занимаются США. С подобным предложением Вашингтон обратился к ряду европейских стран, в том числе к Албании, Бельгии, Франции и Норвегии.

В то же время многие страны, в том числе и Россия, готовы предоставить для этого технологии и обеспечить финансирование работ.