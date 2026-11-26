В Москве также уже отвергли предложение США.

В Европе крайне скептически отнеслись к идее предоставления гарантий безопасности Украине на основании 5 статьи НАТО, которую, в частности, выдвинул спецпредставитель Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом пишет издание Le Monde.

Так, Кушнер 19 ноября заявил, что Россию вполне устраивают послевоенные гарантии безопасности для Украины, которые будут основываться на тех же принципах, что и статья 5 Устава НАТО, предусматривающая совместную оборону.

Однако Москва быстро опровергла это утверждение. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что любые подобные "креативные решения" для России неприемлемы.

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При этом предложение Кушнера вызвало "недоумение" у европейцев, которые указывают на то, что нельзя быть членом НАТО "наполовину", пишет Le Monde.

"Что значит "близко к 5-й статье"? Вы либо в НАТО, либо вне его. Промежуточного состояния не существует", – отметил дипломат одной из стран-членов Альянса.

Как пишет издание, Европа стремится занять место за столом переговоров с целью обеспечить долгосрочную безопасность как для стран ЕС, так и для Киева.

Так, президент Франции Эммануэль Макрон вновь открыто поднял вопрос о полноценном вступлении Украины в НАТО. Его поддержал канцлер Германии Фридрих Мерц, выразив сожаление по поводу того, что Киев не вошел в состав Альянса еще два десятилетия назад.

"Думаю, сегодня все мы видим – особенно оглядываясь назад, – какой ошибкой было не поддержать предложение США на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году о принятии Украины в Альянс. Если бы она стала членом НАТО, этой войны, вероятно, удалось бы избежать", – заявил Мерц.

В то же время он не упомянул, что именно его страна и Франция выступали против такого расширения.

"Украина начинает создавать мощную армию. Лучше, если она будет в составе НАТО, а не вне его", – отмечает Ханна Смит, эксперт по России из Университета Вааса.

Украине предлагают гарантии безопасности в обмен на уступки

Как сообщал ранее УНИАН, США предлагают Украине членство в НАТО в обмен на Донбасс. По данным СМИ, американская сторона предложила два возможных сценария.

Согласно первому из них, Украина должна отказаться от контроля над территориями на Донбассе – в обмен на полноправное членство в НАТО. Вторая идея заключалась в том, чтобы заморозить конфликт вдоль линии фронта – при этом часть территории Донбасса осталась бы под контролем Украины, а также предоставить Украине гарантии безопасности для защиты от возможного нападения со стороны России в будущем.

При этом Зеленский считает, что полноправное членство Украины в НАТО станет более эффективной гарантией безопасности, чем предложение о таких гарантиях безопасности, которые чем-то будут напоминать 5-ю статью договора о создании НАТО.

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