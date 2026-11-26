В то же время она настаивала на том, что эти инциденты не должны ставить под угрозу финансовую поддержку Киева.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предостерегла от распространения российско-украинской войны на Средиземное море после атаки украинских морских дронов на российский корабль в Бенгази. Об этом сообщает Politico.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы продолжать помогать Украине защищаться, но мы также должны защищать безопасность наших границ и наших граждан. Война не должна и не может распространиться на Средиземноморье", – сказала Мелони журналистам.

В то же время она настаивала на том, что эти инциденты не должны ставить под угрозу финансовую поддержку Киева со стороны Европы.

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Удары в Бенгази – что известно

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в ливийском порту Бенгази семь морских дронов атаковали российский корвет "Меркурий". Это судно сопровождало конвой с вооружением для Ливийской национальной армии, которую поддерживает Россия.

Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Кони заявил, что украинские атаки на российские корабли в порту Бенгази якобы являются "объявлением войны" его стране.

Также со стороны Ливии прозвучали угрозы. Ливийская национальная армия пообещала принять меры против Украины. По информации ливийской армии, двое ливийских военно-морских моряков скончались от ранений, полученных во время украинской атаки морскими дронами на российский корвет. Там отметили, что оба офицера получили ранения во время атаки в воскресенье, 22 ноября, на военно-морской базе в Бенгази. Вечером во вторник, 24 ноября, стало известно об их смерти. Генеральное командование ЛНА пообещало, что ответ на гибель военнослужащих будет дан "в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующими средствами". Конкретных деталей возможных мер в заявлении не привели.

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