Причиной отключений являются последствия вражеских атак на энергосистему.

В пятницу, 27 ноября, в некоторых областях Украины круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии, сообщили в "Укрэнерго".

Для всех категорий потребителей будут применяться графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3,5 очередей (что соответствует продолжительности отключений от 2 до 14 часов). Для промышленности, в свою очередь, будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной введения ограничений являются последствия вражеских атак на энергосистему.

Видео дня

В "Укрэнерго" советуют потребителям проверять актуальные графики отключений на официальных страницах облэнерго конкретного региона.

Ситуация в энергетике – другие новости

Вчера, 25 ноября, Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины, в результате чего новые отключения электроэнергии зафиксировали в пяти областях. Под ударом оказались электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Наиболее сложная ситуация сложилась в Запорожской и Днепропетровской областях.

В течение прошлой недели Россия 100 раз целенаправленно атаковала энергетику Украины и её нефтегазовый сектор. Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов тогда сообщал, что за этот период было зафиксировано 224 инцидента. Эти атаки привели к повреждению энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: