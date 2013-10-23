Азаров приказал "засучить рукава" и начинать готовиться к зиме

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил профильным ведомствам уже сегодня начать подготовку запасов всего того, что может понадобиться в сложный зимний период.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместных командно-штабных тренировок оперативно-спасательных служб, военных, коммунальщиков, работников ГАИ и волонтеров по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Киеве зимой.

«Безусловно, должны быть возможности оперативно готовиться и создавать запасы сейчас всего того, что может понадобиться в сложный зимний период», - отметил премьер.

«Предыдущие годы были очень богаты такие события. Это и пожары, и наводнения, и, наконец, последнее событие, которое, по существу, и побудила нас очень серьезно отнестись к подготовке к зиме, это снегопад (22 марта 2013). Тогда фактически на протяжении почти суток был парализовано движение общественного транспорта, люди не могли доехать с работы домой, создались проблемы при доставке продовольствия, то есть мы имели дело с очевидной чрезвычайной ситуацией», - подчеркнул премьер.

Однако, по словам Азарова, «нельзя сказать, что наши службы отнеслись к этой ситуации, спустив рукава». При этом он подчеркнул, что власть и соответствующие службы владели информацией о предстоящей стихии.

«Мы могли бы предупредить людей, поручить ГАИ максимально ограничить въезд транспорта в Киев, тогда бы ситуация стала более-менее контролируемой. Потому задача, которая поставлена ​​перед оперативным штабом, чрезвычайно важна. Здесь первое - предупреждение, второе - координация всех служб ... И третье - информирование», - подчеркнул глава правительства.

Также Азаров поручил Министерству энергетики и угольной промышленности организовать проверку линий электропередач к зиме.

«С чем мы столкнулись прошлой зимой? С тем, что наши облэнерго забыли о том, что просеки, по которым проходят электросети, надо чистить. Ждут того момента, когда их приходится чистить уже на бульдозерах, вместо того, чтобы сейчас спокойно выполнить работу », - отметил премьер-министр.