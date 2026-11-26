Т-95 – яркий пример концептуального тупика, в котором оказалось российское танкостроение.

В сети опубликовали фото одного из двух опытных образцов российского танка Т-95, известного также как "Объект 195". На фотографию обратил внимание портал Defense Express.

Разработка Т-95 началась в 1990 году. Проектом занималось Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ). Главной особенностью машины должна была стать принципиально новая компоновка: экипаж размещался в изолированной бронированной капсуле, тогда как основное вооружение устанавливалось в нежилом боевом отделении.

Танк планировалось оснастить 152-мм гладкоствольной пушкой 2А83 с автоматом заряжания.

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Такое решение должно было обеспечить значительное усиление огневой мощи по сравнению с тогдашними серийными танками. Кроме того, проект предусматривал установку вспомогательной 30-мм автоматической пушки, предназначенной для поражения легкобронированной техники, укреплений и других целей, для которых применение основного калибра было бы нецелесообразным.

Башня Т-95 сразу привлекает внимание своими необычно большими габаритами. Её размеры объяснялись необходимостью разместить значительный объём электронного оборудования, которое должно было обеспечивать управление вооружением и ведение огня. В то же время гигантская башня делала Т-95 прекрасной мишенью.

Несмотря на такую компоновку, боевая масса танка должна была составить около 58 тонн. Это намного меньше массы самых современных версий западных танков Abrams или Leopard 2.

В рамках российского проекта было изготовлено два опытных образца Т-95, которые отличались оснащением. Первый получил комплекс активной защиты "Штандарт" и полноценную радиолокационную станцию обзорно-прицельного комплекса. Второй же был построен в упрощённой конфигурации, с менее расширенным набором бортового оборудования.

В конце 2000-х годов оба опытных образца Т-95 проходили испытания, в ходе которых в сумме преодолели 15 тысяч километров и произвели более 280 выстрелов. Для продолжения работ над проектом "Объект 195" необходимо было изготовить третий прототип, который должен был стать основной машиной для проведения государственных испытаний.

Учитывая финансовые затраты и концептуальные недостатки проекта, в 2010 году Минобороны РФ приняло решение прекратить дальнейшую разработку Т-95. Часть его технических решений была использована при создании Т-14 "Армата", который нередко характеризуют как упрощённый Т-95.

В Defense Express считают, что была ещё и третья причина закрытия проекта. После распада СССР Россия унаследовала огромный парк бронетехники, в частности более 10 тысяч танков, которые находились на базах хранения. В таких условиях у российского военного руководства мог возникнуть вопрос о целесообразности значительных инвестиций в принципиально новую боевую машину.

Экспериментальная бронетехника – другие новости

Недавно в сети появилась ранее неопубликованная архивная фотография украинского перспективного танка "Объект 477А1", известного также под названием "Нота". На фото запечатлен один из опытных образцов этой боевой машины.

Обстоятельства появления фотографии остаются невыясненными: на данный момент нет достоверных данных о том, когда и при каких условиях она была сделана. Впрочем, даже публикация такого архивного кадра представляет интерес, поскольку значительная часть информации о разработке украинского танка "Нота" до сих пор остается малодоступной широкой публике.

А ещё ранее российские военные сообщили об обнаружении украинской боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Азовец" – разработки, которая получила широкую огласку ещё задолго до начала полномасштабной войны.

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