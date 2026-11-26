Теперь гражданские россияне вынуждены передвигаться среди военного логистического транспорта, на который охотятся дроны.

Уничтожение автомобильной части Крымского моста существенно затруднило сообщение между Россией и оккупированным Крымом. Теперь российским водителям приходится добираться до полуострова через захваченные территории юга Украины, где регулярно происходят атаки беспилотников. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Как отмечает издание, ранее миллионы россиян использовали Крымский мост для поездок на отдых или к родственникам. Однако после разрушения автомобильной части сооружения, открытого Владимиром Путиным в 2018 году, ситуация изменилась. Российские власти до сих пор не назвали сроки возобновления автомобильного движения. Более того, Министерство транспорта РФ удалило автомобильную арку с официального изображения моста, оставив только железнодорожную.

Альтернативой стал сухопутный коридор протяженностью около 630 км. Он пролегает от Ростова-на-Дону через разрушенный Мариуполь, Бердянск и Мелитополь до Крыма. Этот маршрут Россия использует не только для гражданского сообщения, но и для военной логистики, что делает его одной из целей украинских ударов.

Видео дня

Опасность таких поездок подтверждают сами водители. Один из россиян по имени Анатолий, который ездил в Крым навестить родителей, так рассказал о том, что видел на трассе: "Это было довольно апокалиптично". По его словам, на дороге горели грузовики, а над автомобилями летали беспилотники.

В Telegram-сообществах водители даже распространяют специальные инструкции по выживанию во время поездок. Одно из таких руководств носит красноречивое название "Как быстро и живым проехать по сухопутному маршруту" и начинается с предупреждения: "Если это не вопрос жизни и смерти, не езжайте".

По данным организации Armed Conflict Location and Event Data Project, в первой половине 2026 года вдоль этого коридора происходило в среднем два украинских удара в день. Примерно 90% атак осуществлялись беспилотниками.

Как подытоживает The Guardian, разрушение моста угрожает не только туристическому сезону и бизнесу полуострова, но и усугублению проблем с поставками топлива, воды и электроэнергии. В то же время использование трассы российскими военными создает дополнительные риски для гражданских водителей, которые во время атак могут оказаться в зоне боевых действий.

Крымский мост: последние новости

Как писал УНИАН, по оценке аналитиков RUSI, разрушение автомобильной части Керченского моста стало серьёзным политическим и символическим ударом по России, но его военно-логистические последствия, вероятно, останутся преимущественно локальными. Уничтожение моста затрудняет снабжение Крыма, перегружает железнодорожное сообщение и вынуждает использовать более уязвимые альтернативные маршруты, которые регулярно подвергаются атакам украинских дронов. В то же время Россия уже в значительной степени перевела военную логистику на железнодорожный транспорт.

Другие аналитики, напротив, считают, что уничтожение Крымского моста усилило давление на российскую логистику, вынуждая перенаправлять больше военных и гражданских перевозок через сухопутный коридор и автомагистраль М-14, которые уже находятся под ударами украинских сил. Аналитики отмечают, что сам по себе удар вряд ли приведет к мгновенному логистическому коллапсу, однако создает для России дополнительные трудности и новые уязвимые цели для атак.

Вас также могут заинтересовать новости: