В США до сих пор уклоняются от прямого ответа на вопрос, почему поставки ракет в Украину приостановлены.

США работают над привлечением Украины и других европейских стран к расширению производства систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом Пентагон заявил в ответ на запрос украинской службы "Голоса Америки".

Журналисты попросили американское оборонное ведомство прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о проблемах с поставками в Украину ракет для Patriot. В Пентагоне в ответ подчеркнули, что сотрудничество с европейскими партнерами и Украиной в этой сфере продолжается.

"С самого начала правительство США поддерживало усилия, направленные на углубление промышленного сотрудничества и укрепление глобальных цепочек поставок для наращивания производства существующих и запланированных модификаций системы Patriot. Для реализации этого обязательства Министерство войны (так при Трампе назвали Министерство обороны США – УНИАН) осуществляло ряд параллельных мер, чтобы ускорить трансатлантическое промышленное сотрудничество с европейскими партнерами и Украиной", – заявили в ведомстве.

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В то же время в ответе на журналистский запрос не было ни четкого подтверждения, ни четкого опровержения информации о задержках с поставками ракет-перехватчиков в Украину.

Перебои с поставками зенитных ракет в Украину

Как писал УНИАН, по данным Financial Times, министр обороны США Пит Хегсет не подписывает официальное разрешение на передачу Украине около 60 ракет-перехватчиков Patriot (PAC-3 и PAC-2), хотя их поставка уже была согласована и оплачена, а часть боеприпасов уже хранится в Европе.

Между тем президент Владимир Зеленский предложил союзникам передать Украине ракеты-перехватчики для Patriot и IRIS-T из своих запасов уже сейчас, а взамен получить новые ракеты, которые Украина ранее заказала в США после их изготовления. Он подчеркнул, что укрепление ПВО имеет критически важное значение из-за ежедневных российских атак, и призвал партнеров передать имеющиеся ракеты со складов США и Европы, поскольку они необходимы для защиты Украины немедленно.

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