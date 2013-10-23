СМИ: Маркова хотят обвинить в фальсификации выборов

Из собственных источников в МВД выяснили, что следователь из Киевского главка УВД, который ведет следствие о нападении экс-депутата Игоря Маркова на участника демонстрации под Одесской ОГА Виталия Безду, занимается еще и расследованием дела о фальсификациях голосования на 133-м избирательном округе в Одессе. По результатам голосования здесь Марков и стал на несколько месяцев народным депутатом, пишет "Сегодня".

«Не исключено, что вновь открытое уголовное производство по факту событий 6-летней давности и последовавший в его рамках арест были лишь поводом. Упредительной мерой, для того, чтобы политик не скрылся за рубежом. Нанесение телесных повреждений дает формальный повод оставить его под стражей на время следствия. Уверен: главное дело – именно фальсификации на избирательном участке», – рассказал источник "Сегодня" в правоохранительных органах.

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Напомним, Высший административный суд Украины 12 сентября вынес решение по иску экс-нардепа Юрия Кармазина, которым фактически лишил Игоря Маркова депутатских полномочий. Кармазин в качестве подтверждения своих исковых требований приложил письмо главного следственного управления МВД Украины о фальсификации на выборах народных депутатов 28 октября 2012 года более 6 тысяч подписей в пользу Маркова.

Сегодня ночью около 500 сторонников экс-нардепа устроили штурм областного управления милиции в Одессе, а утром Маркова отправили в Киев рейсовым самолетом "Одесса-Борисполь".