Комиссия по помилованию не будет рассматривать вопрос Тимошенко - СМИ

16:24, 23 октября 2013
Политика
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Вопроса о помиловании осужденной экс-премьера Юлии Тимошенко нет в материалах, розданных членам комиссии при президенте Украины по вопросам помилования, заседание которой назначено на четверг.

Власенко, Тимошенко

Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко в начале октября зачитал заявление экс-премьера, в котором она сообщила, что ради заключения об ассоциации Украины с ЕС согласна выехать на лечение в Германию, сообщила РИА Новости в среду член комиссии Лариса Скорик.

Он также сообщил, что представители Европарламента и Пэт Кокс и Александр Квасьневский передали Януковичу ходатайство о помиловании Тимошенко "для юридической легализации возможности выезда Юлии Тимошенко за границу".

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Член данной комиссии, народный депутат от правящей Партии регионов Сергей Гриневецкий ранее не исключал, что комиссия при президенте на заседании в четверг может рассмотреть вопрос помилования Тимошенко.

"В материалах, которые розданы мне (на заседании комиссии в четверг), такого вопроса нет", - сказала Скорик в комментарии агентству. Она подтвердила, что заседание комиссии состоится в четверг. При этом точное время и место пока неизвестны.

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