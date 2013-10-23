ЕБА подняла индекс инвестиционной привлекательности Украины

Улучшение показателя инвестиционного климата до 2,37 балла вызвано надеждами бизнеса на подписание соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Вера в возможность регуляторной реформы после подписания соглашения перевесила даже негатив от фискальных проблем, рисков девальвации гривны и торговых конфликтов с Россией, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Однако срыв подписания соглашения, по оценкам экспертов, ухудшит бизнес-климат.

Индекс инвестиционной привлекательности, рассчитываемый "Европейской бизнес ассоциацией" (EBA), растет уже второй квартал подряд. Но если данные II квартала сигнализировали о небольшом улучшении - с 2,12 до 2,17 балла (по пятибалльной шкале), то опрос руководителей 144 компаний-членов объединения в III квартале показал более значительный подъем - до 2,37 балла. Более высокую оценку инвестиционному климату предприниматели давали еще два года назад, в III квартале 2011 года - 2,56 балла.

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Последний опрос, проведенный в первой декаде октября, зафиксировал улучшение всех базовых критериев: оценки текущего инвестиционного климата - с 1,7 до 1,9 балла, его динамики за последние три месяца - с 2,2 до 2,4 и ожиданий на следующий квартал - с 2,4 до 2,7. Субиндексы ожиданий рентабельности и инвестклимата в сфере добывающей промышленности повысились до 2,5 балла. Улучшение оценок вызвано сменой государственного курса на евроинтеграцию, а также принятием пакета законов, необходимых для подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Эти изменения положительно оценили 25% участников опроса, еще 8% респондентов нашли другие поводы для оптимизма. Однако большинство - 67% - не заметили вообще никаких позитивных изменений в инвестиционном климате. Такой же позиции придерживаются и в других объединениях предпринимателей.

"Мы никаких улучшений не увидели, пока ничего не произошло с бизнес-климатом, но наши ожидания от подписания соглашения об ассоциации оптимистические. Мы ожидаем, что его подписание приведет к проведению реформы регуляторной среды", - заявил президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски.

Однако оптимизм EBA является шатким. "Учитывая, что оценки будущих изменений выше оценок нынешнего состояния бизнес-климата, инвесторы отреагировали не столько на сами законы, сколько на евроинтеграционные планы правительства. Поэтому в случае неподписания договора об ассоциации оценки инвестиционного климата Украины, скорее всего, снова снизятся",— прогнозирует исполнительный директор EBA Анна Деревянко. И хотя доля предпринимателей, оценивающих инвестиционный климат страны как полностью неблагоприятный, сократилась за квартал с 48% до 37%, количество сомневающихся, назвавших климат частично неблагоприятным, увеличилась идентичным образом - с 40% до 50%.

Позитивные ожидания от будущей европейской интеграции сумели компенсировать сохраняющийся негатив перманентных проблем украинской экономики. 24% предпринимателей признались в том, что они ощутили усиление фискального давления, а 15% - в том, что пострадали от ужесточения валютного регулирования. Торговые войны с Россией назвали проблемой лишь 5% респондентов. "Ревнивая реакция РФ была ожидаемой. Однако бизнес рассчитывает, что прагматичный подход победит, и страны смогут наладить сотрудничество в новых условиях", - пояснила Деревянко. В то же время, по ее словам, за последний квартал существенно выросли девальвационные опасения бизнеса.

Положительная динамика может продолжиться в конце года, если 28-29 ноября в Вильнюсе будет подписано соглашение об ассоциации, сообщает издание.