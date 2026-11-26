Если в ближайшее время не удастся найти финансирование, Norse Atlantic Airways подаст заявление о банкротстве.

Норвежская Norse Atlantic Airways ASA приостановила деятельность, пытаясь найти последний шанс на спасение. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Компания приостановила все сегодняшние рейсы, ожидая выяснения, удастся ли найти жизнеспособное решение для финансирования ее деятельности. Если в ближайшее время не будет обеспечено краткосрочное финансирование, Совет директоров намерен подать заявление о банкротстве", – сообщила Norse Atlantic Airways ASA.

Финансовое положение норвежского авиаперевозчика ухудшилось из-за стремительного роста расходов, что лишило компанию возможности своевременно выплачивать сотрудникам зарплаты. В настоящее время авиаперевозчик ведет переговоры с инвесторами о возможном поглощении, которое позволило бы решить вопрос финансирования.

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По данным Bloomberg, в четверг, 26 ноября, акции авиаперевозчика демонстрировали значительную волатильность: после начала торгов они упали на 18%, а затем выросли на 38%, однако впоследствии отыграли большую часть этого роста. Рыночная капитализация Norse сократилась примерно до 103 млн норвежских крон (10,5 млн долларов).

Ранее Norse отменила рейсы в Лос-Анджелес и из него, хотя это направление было одним из ключевых для авиакомпании. Вместо этого перевозчик переориентировался на азиатский рынок на фоне ослабления спроса на трансатлантические перевозки и стремительного роста расходов на топливо.

Norse уже передала часть своего авиапарка в лизинг пакистанской авиакомпании Pakistan International Airlines, чтобы пополнить свои денежные резервы. Пакистанский перевозчик сообщил, что эти самолеты в настоящее время не эксплуатируются, а рейсы в Великобританию отменены.

Ранее Norse привлекла JPMorgan Chase & Co. для организации процесса продажи компании. В течение нескольких лет авиаперевозчик пытался заключить партнерские соглашения с крупными авиакомпаниями и анонсировал несколько договоренностей, которые так и не были реализованы. Авиакомпания также ввела программу сокращения расходов, которая предусматривала увольнение 75 сотрудников и должна была сэкономить 50 млн долларов.

Справка УНИАН. Norse Atlantic Airways – это дальнемагистральная лоукост-авиакомпания. Авиапарк насчитывает около 11–12 самолетов типа Boeing 787, большинство из которых компания арендует у сингапурской BOC Aviation Ltd. и AerCap Holdings NV.

Авиакомпания обслуживала около 22 маршрутов, однако количество рейсов сократилось примерно вдвое по сравнению с началом 2026 года. До ноября скандинавский перевозчик выполнял рейсы между Таиландом и Европой, Флоридой и Великобританией, а также Южной Африкой и Лондоном.

Norse должна была заполнить нишу, образовавшуюся после того, как Norwegian Air Shuttle ASA не смогла закрепиться на рынке бюджетных трансатлантических перевозок. Стремительное расширение Norwegian на рынке вызвало беспокойство конкурентов, однако оставило компанию с чрезмерными долгами из-за заказов на сотни самолетов и значительных затрат на запуск новых маршрутов. Впоследствии перевозчик отказался от дальнемагистральных рейсов и сосредоточился на региональных маршрутах в Европе.

Кризис авиаперевозок в мире – последние новости

С трудностями в последнее время сталкивается не только Norse. Рост цен на авиационное топливо из-за войны на Ближнем Востоке поставил некоторые авиакомпании мира на грань выживания.

Больше всего пострадали небольшие перевозчики, которые имеют ограниченные возможности для хеджирования цен на авиатопливо и небольшие финансовые резервы. В частности, американская Spirit Aviation Holdings Inc. обанкротилась, а латвийская Air Baltic Corp. обратилась за защитой от кредиторов в соответствии с 11-й главой Кодекса США о банкротстве.

Кроме того, европейский лоукостер Ryanair планирует оптимизировать расходы на фоне резкого подорожания авиационного топлива. Среди возможных мер – замораживание зарплат сотрудников, сокращение количества членов экипажа на борту и более активное внедрение искусственного интеллекта.

В начале кризиса, весной 2026 года, Ryanair чувствовала себя относительно уверенно, ведь у неё были достаточные запасы авиатоплива, закупленного по зафиксированным ранее ценам. Однако ситуация изменилась. На фоне нестабильности на Ближнем Востоке руководство авиакомпании всё чаще предупреждает о возможном резком подорожании авиабилетов, которое могут ощутить на себе европейские пассажиры.

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