Разведка США назвала сведения о шпионаже за французами "неточной информацией"

Так чиновник отреагировал на материал газеты Le Monde, в котором на основе разоблачений Сноудена рассказывалось о записи Агентством национальной безопасности США более 70 млн телефонных разговоров французских граждан, пишет Russia Today.

По данным агентства France-Presse, заявление Клэппера стало первой официальной реакцией со стороны Белого дома.

На днях Le Monde обнародовала новые секретные документы АНБ, предоставленные экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом. По данным издания, материалы свидетельствуют о шпионаже американских спецслужб за сотрудниками французского посольства в Вашингтоне, а также французского представительства в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Секретный мониторинг за компьютерами диппредставительств осуществлялся при помощи программы Genie.

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Информация, опубликованная в Le Monde, вызвала негодование французских властей. Белый дом, в свою очередь, объявил, что «США собирают данные внешней разведки так же, как это делают все государства». Правда, американский президент Барак Обама пообещал изменить способы сбора разведданных, чтобы не нарушались права на частную жизнь.

Ранее на основании материалов Эдварда Сноудена, публикующихся с июня 2013 года, сообщалось о прослушке телефонных переговоров представителей ЕС в Нью-Йорке, Вашингтоне и Брюсселе, а также о доступе АНБ к электронной почте высокопоставленных чиновников Бразилии и Мексики.