Украина ожидает почти 6 миллиардов прибыли от космической программы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственного космического агентства Юрий Алексеев сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Предусмотрено получение коммерческого (прямого) дохода в объеме 2,5 миллиарда гривень. Получение непрямой прибыли запланировано в объеме около 3,24 миллиарда гривень», - сказал он.

Как отметил Алексеев, ориентировочный объем финансирования Программы составляет 2,58 миллиарда гривень, в том числе из государственного бюджета – 1,12 миллиарда гривень.

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Кроме того, он подчеркнул, что реализация Программы позволит: обеспечить трансфер космических технологий в реальный сектор экономики, повысить возможности доступа граждан к современным информационным технологиям, для научных сотрудников – возможности интеграции в мировую систему научных исследований, сформировать экономически стойкую, конкурентоспособную ракетно-космическую отрасль национальной экономики.

Как сообщал УНИАН, 15 октября главами правительств Украины и РФ Николаем Азаровым и Дмитрием Медведевым был подписан итоговый протокол десятого заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии, дорожную карту по реализации программы украинско-российского сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях на 2012-2016 гг.

Председатель Государственного космического агентства Украины Алексеев и первый заместитель руководителя Федерального космического агентства Олег Фролов подписали меморандум о взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины и Федеральным космическим агентством (РФ) по сотрудничеству в использовании космических средств дистанционного зондирования Земли гражданского назначения.