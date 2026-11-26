Президент США также хочет, чтобы между Россией и Украиной было заключено соглашение.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Шэньчжэне (Китай) предостерегал его от агрессии в Европе. Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

В частности, президент США сообщил, что во время беседы с российским лидером в Китае уделил много времени тому, чтобы Путин прекратил войну против Украины.

"Я хотел бы, чтобы президент Путин прекратил всю военную агрессию против территорий по всей Европе, в надежде на то, что между Россией и Украиной можно будет заключить соглашение, и сделать это быстро", – подчеркнул Трамп.

Видео дня

Как подчеркнул президент США, он действительно верит в то, что существует большая вероятность добиться этого. Он напомнил, что тысячи людей гибнут каждый месяц, поскольку происходит "полное кровопролитие".

Поэтому, по мнению Трампа, прекращение войны станет "большим проявлением уважения ко всем".

Отдельно президент США сообщил, что для него было честью вчера принимать генерального секретаря НАТО Марка Рютте в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. "Я проинформировал его о своих переговорах с президентом Путиным", – добавил Трамп.

Встреча Трампа с Путиным и мирные переговоры

Как сообщал УНИАН, 19 ноября Трамп и Путин встречались на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Во время встречи президент США назвал российского лидера "своим другом".

По словам спецпредставителя США Джареда Кушнера, после многочасовых переговоров с Владимиром Путиным американская делегация пришла к выводу, что территориальный вопрос в настоящее время находится в определенной тупиковой ситуации. Путин хочет, чтобы Украина отдала ему ту часть Донбасса, которую не могут оккупировать российские захватчики.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны не будут покидать ту часть Донбасса, которую сейчас контролируют. По его мнению, добровольный отход из Донбасса – это поражение в войне.

Также Зеленский сообщил, что Кушнер и Виткофф настаивают на заключении мирного соглашения "как можно скорее" – а в идеале уже к январю.

Впрочем, Трамп, комментируя это заявление, подчеркнул, что не ставит никаких сроков по завершению войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: