США оказались не готовы к атакам дронов на малых дистанциях.

США отказались использовать уроки войны в Украине, в частности, способность ВСУ к эффективному перехвату дронов на коротких дистанциях - и поплатились за это, оказавшись не готовыми к атакам Ирана. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал контр-адмирал в отставке Марк Монтгомери, который прослужил в ВМС США 32 года.

Монтгомери подчеркнул, что нет никаких сомнений, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея обмениваются тактическими приемами, освоенными в ходе войны в Украине и применяют их на Ближнем Востоке.

Так, Иран успешно применял дроны "Шахед" на больших дистанциях, однако теперь использует их и на более коротких дистанциях - при атаках на Бахрейн, Кувейт, Катар и восточную часть Саудовской Аравии. При этом Запад – несмотря на то, что Украина последние два с половиной года использовала наземные средства перехвата дронов и демонстрировала их США, – так и не усвоил этот урок, отмечает Монтгомери.

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"В итоге мы оказались не готовы к подобным атакам на малых дистанциях. Мы вполне успешно сбиваем беспилотники, летящие в сторону Иордании, Израиля или западных районов Саудовской Аравии, поскольку успеваем направить туда авиацию для их перехвата. Однако в случае с атаками Ирана на Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и восточную часть Саудовской Аравии речь идет о очень коротких дистанциях. Авиация просто не успевает занять позицию. Поэтому здесь необходимы именно наземные средства перехвата дронов", - объяснил он.

Контр-адмирал считает, что причиной прекращения операции США против Ирана стала как раз невозможность нейтрализовать угрозу со стороны беспилотников в зоне Персидского залива. Эти дроны наносили серьезный ущерб объектам США и инфраструктуре союзников, чего можно было бы избежать, если бы армия США за последние два с половиной года переняла опыт украинской армии.

"Они проигнорировали открывавшиеся возможности. Они не стали учитывать уроки, извлеченные на полях сражений в Украине. В результате эффективная в остальном воздушная и морская кампания… была остановлена, поскольку мы больше не могли обеспечить необходимую противовоздушную оборону против беспилотников", - объясняет он.

Украинский опыт войны

Ранее издание Business Insider сообщало, что украинские дроны заставили НАТО искать новое оружие на случай войны с Россией. Как отмечалось, применение Украиной дальнобойных ударных беспилотников продемонстрировало, насколько важна их способность преодолевать мощные средства радиоэлектронной борьбы и достигать целей даже при таких помехах.

Также аналитики писали, что армия США перенимает украинский опыт использования дронов-ретрансляторов, которые помогают увеличить дальность полета беспилотников.

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