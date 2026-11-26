Наибольшую сумму собственных средств сверх стоимости ваучера необходимо внести при покупке жилья в Киеве.

Государственного жилищного ваучера на 2 миллиона гривень, который получают некоторые категории переселенцев, на покупку жилья хватит не во всех регионах Украины. В некоторых областях этой суммы вполне достаточно для приобретения однокомнатной квартиры, тогда как в других покупателям придется доплачивать из собственных средств, свидетельствуют результаты исследования рынка недвижимости DIM.RIA.

В ноябре 2026 года в Украине за жилищный ваучер можно приобрести 11% объектов недвижимости. В Киеве доля таких предложений составляет лишь 6,8%, а в Киевской области – 12,8%.

Больше всего жилья, доступного по программе ваучеров, находится в Волынской (37,2% от всех предложений на рынке), Закарпатской (36,3%), Львовской (34,2%) и Черкасской (31,1%) областях. При этом меньше всего подобных предложений для покупки в Полтавской (5,8%), Харьковской (5,4%), Черниговской (5%), Одесской (4,4%), Запорожской (4,4%) и Сумской (4,3%) областях.

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Наибольшая доля объявлений стоимостью до 2 млн грн зафиксирована в Запорожской (77%), Сумской (68%), Николаевской (65%) и Харьковской (58%) областях. Меньше всего предложений в пределах бюджета ваучера представлено в Ривненской (7%), Львовской (3%), Черновицкой (1%) областях, а также в Киеве (4%). В Закарпатье подобных объектов появляется всего несколько в месяц.

По данным аналитического центра DIM.RIA, наибольшую площадь жилья за 2 млн грн можно приобрести в следующих областях:

Запорожской области – 51,9 м²;

Днепропетровской области – 48,4 м²;

Николаевской области – 47,9 м²;

Сумской области – 47,4 м².

В Киеве за 2 млн грн можно в среднем купить 32 м² жилья, а в Киевской области – чуть больше: 38,3 м².

Отмечается, что в большинстве западных и части центральных областей медианная стоимость однокомнатной квартиры превышает 2 млн грн. Наибольшую долю собственных средств сверх суммы ваучера необходимо добавить для покупки жилья в Киеве – 45% его стоимости. Во Львовской области этот показатель составляет 39%, в Закарпатской и Ривненской – по 25%, а в Черновицкой – 24%.

Зато в восточных областях, а также в Хмельницкой области медианная стоимость однокомнатной квартиры не превышает 2 млн грн, поэтому суммы ваучера должно хватить на её приобретение.

Недвижимость в Украине – последние новости

За год аренда однокомнатных квартир в большинстве районов Киева подешевела, тогда как цены на покупку жилья в столице в основном выросли. Наибольшее падение произошло в Печерском районе – на 19%.

Следует отметить, что самым дорогим городом для аренды жилья оказался Ужгород. Медианная стоимость аренды "однушки" в самом безопасном областном центре Украины составляет 31 500 грн в месяц.

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