Маркову не давали пить, спать и ходить в туалет - адвокат

Бывшего народного депутата, лидера партии "Родина" Игоря Маркова задержали безосновательно, считает его адвокат Александр Казарновский.

По словам адвоката, следователь вчера лично приходил к Маркову домой с повесткой, чтобы вызвать на допрос в качестве свидетеля. Экс-депутат вначале отказался идти в милицию из-за плохого состояния здоровья - у него была температура 39. Однако следователь настоял, потому Марков явился в отделение. Там Маркову объявили, что он задержан, и надели наручники, пишет "Сегодня".

По словам защитника, Маркову не давали пить, отказывали в передаче продуктов от родственников, препятствовали даже походу в туалет, не давали спать и отказывались вызвать скорую.

Такое задержание Маркова его адвокат назвал пыткой.

"Мы собираемся обжаловать арест в Апелляционном суде Киева (если Печерский райсуд определит меру пресечения в виде ареста)", - сказал Казарновский.

По словам защитника, сейчас Маркову грозит до 7 лет заключения. Однако срок давности по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц (ее среди других инкриминируют экс-депутату) уже истек.

Напомним, сегодня ночью 500 сторонников Игоря Маркова штурмовали областное управление милиции, требуя отпустить его. Жена экс-депутата Инна перекрыла своей машиной выезд из здания. Рано утром Маркова доставили в Киев на самолете в сопровождении бойцов «Сокола». Депутата подозревают в хулиганстве: в 2007 году во время митинга у здания Одесской облгосадминистрации он якобы организовал избиение и сам бил митингующих. Также, ходят слухи о том, что Маркову могут инкриминировать фальсификацию выборов.