Рынок GPU находится в глубоком кризисе из-за острого дефицита чипов, переориентации NVIDIA на сегмент ИИ и огромных наценок ритейлеров.

Авторы популярного канала Hardware Unboxed опубликовали обновленный рейтинг видеокарт, заслуживающих внимания пользователей. Ведущий Стив Уолтон сразу предупредил, что по возможности от покупки видеокарты сейчас лучше вообще отказаться: рынок находится в глубоком кризисе из-за острого дефицита чипов, переориентации NVIDIA на сегмент ИИ и огромных наценок ритейлеров.

Из-за нехватки моделей с адекватной стоимостью традиционный топ-5 по сути сократился до трех-четырех позиций.

Intel Arc B570 и Arc B580 названы безальтернативным выбором для экономных геймеров, если удастся найти их в наличии. В то время как конкуренты уровня RTX 5050 и Radeon RX 9050 ограничиваются 8 ГБ, Intel предложила 10 ГБ и 12 ГБ при рекомендованной цене $219 и $249. Но геймерам стоит поторопиться с их покупкой, так как скоро они могут исчезнуть из свободной продажи.

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GeForce RTX 5060 Ti на 8 ГБ рекомендована тем, кто готов доплатить до $500. Она обходится фактически на 70% дороже Arc B570, но оправдывает разницу приростом мощности на 40% и поддержкой технологий DLSS. Младшая RTX 5060 за $460 не имеет смысла из-за слишком маленькой экономии, а Radeon RX 9060 XT (8 ГБ) стоит еще дороже – $540.

Самым оптимальным решением в массовом сегменте является Radeon RX 9070 GRE за $700. Несмотря на меньший объем видеопамяти (12 ГБ против 16 ГБ у конкурентов), она обходит GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ ($800, +88% к РРЦ) на 25% по скорости при цене 10% ниже. Также она более чем на 30% быстрее Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, за которую просят $750.

Лучшим выбором в средней ценовой категории назвали Radeon RX 9070 XT. В настоящий момент она является единственным сбалансированным выбором с ценником до $1000. Конкурирующая GeForce RTX 5070 Ti продается от $1440, что почти на 50% дороже при сопоставимой базовой производительности.

Также авторы настоятельно рекомендуют избегать покупки GeForce RTX 5080, стоимость которой уже перевалила за $2200. Она на 125% дороже RX 9070 XT, предлагая прирост всего в 16% в разрешении 4K. А RTX 5090 имеет смысл брать только наиболее состоятельным геймерам: накануне ее цена достигла $6500 вместо рекомендованных $2000.

Ранее эксперты составили рейтинг б/у видеокарт с лучшим соотношением цены и мощности. В список попали как недорогие GPU для Full HD, так и мощные флагманы прошлых лет для 4K-гейминга и работы с локальными нейросетями.

Steam раскрыл, на каких видеокартах играют ПК-геймеры осенью 2026 года. Легендарная GeForce RTX 3060 разделила первое место с современной RTX 5070, а в лагере AMD самым популярным решением остается RX 9070 XT.

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