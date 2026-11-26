Финансирование предусматривает поддержку украинского бизнеса и создание условий для восстановления страны.

Украина получила от Всемирного банка 450 млн долларов. Финансирование будет направлено на поддержку бизнеса, а также на подготовку и реализацию проектов восстановления, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

"Украина получила от Всемирного банка и под гарантии правительства Японии 450 млн долларов в рамках двух программ: RISE - для поддержки бизнеса, SURGE - для поддержки восстановления. Обе работают по одному принципу: средства предоставляются за достигнутые показатели", - отметил он.

По словам премьера, 225 млн долл. поступили в рамках программы RISE. Из них 190 млн - заем Международного банка реконструкции и развития под гарантии правительства Японии, еще 35 млн - кредит Международной ассоциации развития.

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Он подчеркнул, что программа RISE призвана усилить государственную поддержку малого и среднего бизнеса и расширить доступ украинских предприятий к внешним рынкам.

Кроме того, ещё 225 млн долларов представляют собой заём Международного банка реконструкции и развития также под гарантии правительства Японии в рамках программы SURGE.

Корецкий отметил, что эта программа направлена на создание институциональных основ для внедрения и финансирования климатически ориентированного восстановления и реконструкции Украины. Глава правительства добавил:

"Речь идет о более эффективном управлении государственными инвестициями, укреплении способности на государственном и местном уровнях планировать и реализовывать проекты восстановления".

Международная помощь Украине - последние новости

7 октября Украина получила 1,2 миллиарда евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. А уже 14 октября Евросоюз выделил Украине 2,86 миллиарда долларов в рамках оборонного компонента программы Ukraine Support Loan.

20 ноября Украина получила почти 8 миллиардов евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Премьер-министр Сергей Корецкий тогда сообщил, что это крупнейший единовременный транш за всю историю программы.

В целом, по оценкам Еврокомиссии, дефицит финансирования нашего государства в следующем году составит около 70 миллиардов евро. В этом расчете уже учтены 45 млрд евро, которые ЕС планирует предоставить в следующем году, а также часть обязательств, взятых на себя международными партнерами.

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