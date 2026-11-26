В настоящее время последствия атаки уточняются.

Силы обороны в ночь на 26 ноября нанесли удар по аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что для нанесения удара был использован БРК "Нептун". На этом аэродроме РФ базирует истребители-бомбардировщики Су-34, с которых враг сбрасывает КАБы на украинские города и позиции Сил обороны. Последствия удара и степень повреждений инфраструктуры в настоящее время уточняются, добавили в Генштабе.

Также сообщается, что украинские защитники нанесли удар по территории линейной производственно-диспетчерской станции "Субханкулово" в Башкортостане. Россияне используют этот узел "Транснефти" для перекачки нефти из Западной Сибири и Башкортостана. На данный момент уже подтверждено поражение резервуара, а на территории станции вспыхнул пожар.

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"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьёй 51 Устава ООН, продолжают систематически подрывать военно-экономический потенциал противника и вынуждают Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", – подчеркнули в Генштабе.

Удары по РФ

Отметим, что это уже второй подряд удар Сил обороны по российским аэродромам. В ночь на 25 ноября был поражён аэродром "Саваслейка", откуда взлетают истребители МиГ-31 – носители ракет "Кинжал". По предварительной информации, в ходе этой атаки Силы обороны поразили три российских самолета МиГ-31 и два Су-34.

Незадолго до этого, 13 ноября, Силы обороны также атаковали "Липецк-2", в результате чего были повреждены истребитель-бомбардировщик Су-34, командно-диспетчерский пункт и ангар для ремонта авиационной техники.

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