По мнению эксперта, нет никаких условий, при которых аграрии смогут нормально пережить следующий сезон.

Ситуация в украинской аграрной отрасли остается напряженной. С лета продолжается блокада черноморских портов, к которой уже с середины ноября добавилась остановка крупных маслоэкстракционных заводов.

В Украине также фиксируются вспышки африканской чумы свиней, что наносит удар по фермерам. Зимой они традиционно сталкиваются со значительным удорожанием себестоимости из-за нехватки электроэнергии в результате атак российских оккупантов. Дорогой дизель разожжет продовольственную инфляцию – причем на большинство продуктов, говорит в беседе с УНИАН заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Эксперт рассказал УНИАН, насколько подорожают уже к Рождеству масло, свинина, курица, овощи и хлеб, сколько еще хватит запаса прочности у украинских аграриев, прежде чем они начнут массово банкротиться, и почему именно сейчас важно потреблять украинские продукты.

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В Украине остановились крупные производители масла. В то же время Украина – топ-экспортер, и внутренний рынок потребляет лишь 10% от производства. Могут ли тогда цены на масло вырасти?

В ближайшее время критического роста не будет, потому что у нас на предприятиях заготовлено очень большое количество сырья. Более того, у нас развита розничная сеть по всей территории Украины в виде небольших маслобоен, которые перерабатывают семена подсолнечника и обеспечивают поставки в пределах района или области. Поэтому благодаря им предложение останется на нормальном уровне.

Плюс цена на сырьё. Она сегодня более или менее стабилизировалась в районе 14 000 грн/тонна и уже не опускается. Это всё равно убыточная цена для товаропроизводителей – но очень приятная для переработчиков. Их основные расходы – это, конечно, логистика и высокая себестоимость производства, частично из-за электроэнергии. Но на сегодняшний день оснований для подорожания масла нет.

Единственный момент в конце декабря-январе – встреча украинских семей. Увеличение потребления, празднования. Спрос растет. Но это не будут большие проценты – в пределах 5%, возможно. На сегодняшний день предпосылок к резкому росту цен на масло нет.

Следующий тревожный вопрос – по свинине. Минагро сообщает, что в этом году случаев АЧС меньше, чем в прошлом году. Но при этом свиноводы говорят, что ситуация кризисная и похожа на 2024 год. Кому верить?

Почему ситуация со свининой кризисная? Из-за того, что закупочная цена сильно просела. Но в дистрибуции – не просела. То есть на прилавках магазинов мы не видим, что подешевела колбаса или что-то другое. Здесь две составляющие: одна – это производители свинины, владельцы свиноферм. У них реальная себестоимость растет, а цена на живой скот – снизилась. И есть перерабатывающие предприятия, которые реализуют продукцию по достаточно высоким ценам.

В целом из-за АЧС предложение свинины от производителей может несколько сократиться. Потому что так или иначе – вспышки АЧС сейчас наблюдаются в регионах Украины. Это ударяет не только по домохозяйствам, но и по промышленному сектору. Но с другой стороны – появляется перспектива за счет низкой на сегодняшний день цены на зерновые входить в этот бизнес, развивать его, потому что в структуре свиноводства 70% себестоимости – это кормовая база. Соответственно, есть условия для развития этого направления.

На сегодняшний день нет предпосылок для того, чтобы цены на свинину опускались ещё ниже. А к рождественским праздникам они могут подняться примерно на 7–10%.

Увеличивается ли сейчас импорт живых свиней и свинины в Украину?

Да, но он и так всегда высок.

Станут ли к концу года расходы на электроэнергию, генераторы и топливо главным фактором продовольственной инфляции?

Именно так. Почему сегодня происходит подорожание продуктов питания? Потому что себестоимость производства для промышленной группы товаров – и производство, и переработка, и дистрибуция, когда ты работаешь на генерации – значительно выше, чем при централизованном снабжении электроэнергией, местами в 5–6 раз. Если нет света в течение 8 часов для производства молочных продуктов – дополнительная генерация, дизтопливо приводят к удорожанию себестоимости плюс 20%, даже чуть больше. Поэтому, конечно, это очень сильно сказывается на росте продовольственной инфляции в целом по Украине. И это касается всех групп товаров: хлеб, мясо, молочные продукты.

То есть больше всего страдает молочная продукция? А мясо, например курица, подорожает меньше – условно, на 10%?

Да, потому что оно и так уже достаточно дорогое с точки зрения платежеспособности украинцев. Условно, говядина, которая стоит более 400 гривен за килограмм – при сегодняшних зарплатах это уже довольно-таки дорого. Поэтому дальнейший рост не будет способствовать торговле – люди просто будут отказываться от потребления.

Такая же ситуация со свининой – рынок хоть и несет убытки, но он не может за один раз поднять цены из-за высокой себестоимости и вынужден делать это в несколько этапов. Потому что резкое повышение цен всегда отталкивает покупателя от прилавков магазинов. И он уходит искать альтернативу в виде какого-то дешевого некачественного импорта.

И в этом контексте я бы хотел подчеркнуть, что в таких сложных условиях украинскому покупателю очень важно ориентироваться на украинское производство. Потому что в молочной сфере мы становимся нетто-импортером, когда покупаем польские сыры. Они не качественнее украинских. А украинское в этот период времени нуждается в наибольшей поддержке. Поэтому этот слоган "свой к своему по-своему", которому уже более 100 лет, – это то, что стоило бы сегодня всем нам, украинцам, продемонстрировать друг другу.

Какой будет картина к концу года с ценами на овощи?

Все знают о двух категориях: условно борщовый набор и тепличный. Если говорить о борщовом наборе, то он держался довольно долго, не дорожал благодаря благоприятной теплой осени. Но сейчас уже конец ноября–декабрь, идут заморозки. Доля затрат на отопление в овощехранилищах растет.

Соответственно, овощная группа борщового набора в ближайший месяц может подорожать на 5–7 %. Это будет продолжаться до весны, до нового урожая и появления ранних тепличных овощей, которые начнут поступать на территорию Украины. К тому же в этот период мы в значительной степени становимся зависимыми от импорта – а импорт не дешев.

Тепличное хозяйство – это отдельная, сложная история. Тепличные овощи не хранят – их выращивают. В такие холодные времена года овощам – будь то помидоры или огурцы – требуется много света и соответствующий температурный режим, который должен поддерживаться. Это целая технология. Доля тепличных овощей уже выросла до 20%. Рост точно будет еще в пределах 10–15% в течение зимы.

Не больше, не до 50%?

50% – это сразу напугаешь людей. Я думаю, что постепенно, каждый месяц, цена будет расти.

Напоследок главный вопрос. Ситуацию у украинских аграриев мы можем охарактеризовать как тяжелую или очень тяжелую?

Очень тяжелую – критическую, я бы сказал. На сегодняшний день нет никаких условий, которые бы свидетельствовали о том, что сектор сможет нормально пережить следующий сезон. Потому что элеваторы забиты зерном. Элеваторы фактически имеют сегодня значительное количество продукции, которая будет перенесена на следующий год. У нас будут остатки. Минагро говорит о 30–35 миллионах тонн – я думаю, что этих остатков будет даже больше. Потому что экспорт у нас не идет так, как должен был бы идти при 50-процентном уровне. Мы условно выходим на 40–45 %, поэтому остатки будут.

К тому же мы должны понимать: многие аграрии пошли ва-банк, посеяли озимые. Вопрос: а что вы, ребята, будете делать с этой пшеницей летом, когда у вас и так склады забиты продукцией?

То есть урожай просто останется на полях?

Может, и будут его собирать, продавать – но цены на него не будет, когда за один период времени вывалится столько продукции. Сектор убыточен, находится на грани выживания из-за невозможности продавать через рыночные механизмы. Поэтому единственный выход – это либо финансовые дотации со стороны наших европейских партнеров. И мы, как ВАР, обратились в Европейскую комиссию с просьбой о выделении 2 миллиардов евро. И это не на посевную – это, условно говоря, чтобы поддержать землю под паром и частично компенсировать людям аренду за нее. Или открытие портов. Ну, конечно, все хотели бы открытия портов.

Можно ли при сохранении текущих условий ожидать массового банкротства аграриев весной или летом?

Да, и особенно это коснется малого бизнеса. Мы фактически окажемся заложниками того, что малый бизнес массово будет уходить в дефолт. Кто-то будет перепродавать свою продукцию, кто-то, возможно, будет объединяться в кооперативы. Но опять же, чтобы объединяться в кооперативы, нужно иметь будущие рынки сбыта – а их фактически нет. Поэтому сейчас на рынке уже появляются предложения о купле-продаже.

справка Денис Марчук заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Ранее работал вице-президентом Ассоциации производителей молока, являлся руководителем аппарата Аграрной партии Украины и помощником консула. У Марчука есть многолетний опыт аналитики аграрной отрасли. Регулярно комментирует для медиа ситуацию в агросекторе, в частности, проблемы экспорта зерна, государственную поддержку фермеров и сезонных колебаний цен.

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