Фракция ПР может проголосовать за "тюремные каникулы" Тимошенко - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам народный депутат от ПР, председатель Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента Владимир Макеенко.

Он отметил, что завтра в 8 часов утра состоится заседание фракции Партии регионов. “Насколько мне известно по настроениям, нужно этот узел развязать и вопрос решать. Скорее всего, мы поддержим этот законопроект, но есть очень много дополнений, очень много дискуссионных вопросов”, - сказал «регионал».

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При этом он добавил, что странно слышать от оппозиции, что данный законопроект “не той ручкой написан или не в том месте”.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что считает неприемлемым законопроект внефракционного депутата Мищенко о лечении заключенных за рубежом.

По его словам, в этом варианте проекта “четко предусмотрена норма, что фактически это отбывание наказания за пределами Украины, и при этом всем это отбывание наказания за пределами Украины не засчитывается в общий срок, который был определен судом, а именно семилетнее заключение” экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.