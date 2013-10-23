На "Фукусиме" заморозили радиоактивную воду

На аварийной японской АЭС «Фукусима-1» прошли испытания специальной системы для замораживания радиоактивной воды. С помощью неё компания-оператор станции Tokyo Electric Power Company (TEPCO) рассчитывает справиться с проблемой постоянных утечек, пишет Russia Today.

Основная часть утечек загрязнённой воды с «Фукусимы-1» происходит через дренажную систему станции, оттуда жидкость может попасть в Тихий океан. По данным ИТАР-ТАСС, в ходе эксперимента в туннеле, который соединяет турбинный зал одного из энергоблоков с дренажной системой, было установлено охлаждающее оборудование. В результате, примерно за полтора месяца образовалась ледяная стена, которая заблокировала проток радиоактивной воды и позволила её беспрепятственно откачать.

Представитель компании-оператора АЭС назвал прошедшие испытания успешными. Однако в TEPCO признали, что установка и применение охлаждающих устройств связаны с рядом трудностей. В частности, непосредственно внутри дренажной системы сохраняется крайне высокий уровень радиации.

Несмотря на это, в будущем году охлаждающие механизмы планируется установить и в других подземных туннелях «Фукусимы-1». После этого специалисты смогут приступить к полномасштабной откачке радиоактивной воды.

По информации TEPCO, в дренажной системе аварийной АЭС могло скопиться от 10 до 20 тыс. тонн сильнозагрязнённой жидкости. Последнее крупное ЧП произошло на станции всего два дня назад. Ливневые дожди стали причиной утечек сразу на 11 отдельных участках для групп резервуаров, окружённых бетонными барьерами. Уровень радиоактивного вещества превышал норму примерно в 70 раз.