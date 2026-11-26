Три из шести стран, граничащих с Черным морем, являются членами НАТО - Румыния, Болгария и Турция.

В Черном море румынские военно-морские силы постоянно ведут поиски смертоносных следов войны, в которой они не участвуют: это один из фронтов российско-украинской войны, который большинству людей редко доводится видеть. Об этом пишет CBS News.

Он простирается вплоть до границ НАТО, а порой и пересекает его воды, угрожая втянуть альянс, а значит и США в эту войну.

Представитель НАТО по военным вопросам полковник Мартин О'Доннелл утверждает, что в Черном море резко возросло число инцидентов с участием беспилотников, мин и торговых судов.

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"Например, в 2025 году в Черном море было зафиксировано менее 50 инцидентов. В этом году речь идет уже о 400-500 случаях", - сказал он.

Примерно десятикратное увеличение угрожает важнейшей магистрали мировых перевозок зерна и топлива и сделало этот водный путь более опасным, чем Ормузский пролив. В этом году в проливе погибли 25 моряков, за тот же период в Черном море погибло не менее 40 человек.

"Черное море не менее важно, а возможно, даже важнее… с точки зрения мировой торговли. Любой дисбаланс в потоке топлива и продовольствия может иметь глобальные последствия, которые могут повлиять на Америку так же сильно, как и на любую из стран", - заявил О'Доннелл.

Три из шести стран, граничащих с Черным морем, являются членами НАТО - Румыния, Болгария и Турция.

Но, как объяснил капитан ВМС Румынии Михай Иордаке, защита этих границ совершенно не похожа на их защиту на суше.

"У нас нет забора в Черном море, который бы указывал на то, что это наша граница, это другая граница", - сказал он.

Статья 5 устава НАТО о коллективной обороне гласит, что нападение на одного члена считается нападением на все 32 страны-члена. На вопрос, будет ли альянс защищаться в случае необходимости, О'Доннелл ответил:

"Я бы сказал, что не должно быть никаких сомнений в готовности и способности НАТО действовать".

Капитан Иордаке предупреждает, что румынский военно-морской флот и без того испытывает серьезные проблемы с обеспечением боеготовности.

"У нас не хватает людей, персонала и оборудования, чтобы справиться со всеми коммерческими судами и дронами. Четыре года назад мы были готовы к одной дрейфующей мине, а сейчас мы готовы к десяткам дрейфующих беспилотников. Поэтому я полагаю, что мы будем готовы и в будущем, кто знает, что принесет будущее. Будем надеяться на мир", - сказал он.

Удары по флоту РФ

В минувшие выходные Украина заявила о нанесении удара по российскому военному кораблю и грузовому судну, которое затем, загоревшись, дрейфовало в территориальные воды Финляндии. В воскресенье Украина заявила о потоплении российского военного корабля, пришвартованного в Ливии.

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