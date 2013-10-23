Суд арестовал экс-депутата Маркова

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом суд удовлетворил ходатайство стороны государственного обвинения относительно избрания Маркову именно этой меры пресечения.

В соответствии с постановлением суда, Игорь Марков будет содержаться под стражей в Киевском СИЗО до 20 декабря.

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В свою очередь, сторона защиты экс-депутата заявила, что обжалует это решение в апелляционном порядке.

Как сообщал УНИАН, Марков был задержан 22 октября во время допроса в здании Одесского областного управления внутренних дел.

По данным Управления связей с общественностью МВД Украины, ему инкриминируют организацию и осуществление избиения участников пикета в Одессе. В милиции напомнили, что речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской областной администрации проходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ. Марков подозревают в организации избиения участников этой акции, а также непосредственно в самом избиении пикетчиков.

Сегодня ночью Марков был отправлен в Киев, чтобы Печерский райсуд избрал ему меру пресечения.

Справка УНИАН. 12 сентября 2013 года Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию народного депутата Маркова. Суд посчитал доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в округе № 133 в Одессе, где победителем был признан Марков. Авторами иска в ЦИК являются три человека, в частности экс-депутат Юрий Кармазин.

17 сентября председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сообщил, что Марков вышел из состава фракции Партии регионов.

20 сентября Рыбак официально объявил решение ВАСУ о прекращении полномочий депутата Маркова и заверил, что это решение суда будет выполнено. Впоследствии он заявил, что с 20 сентября зарплата Маркову не насчитывается, а его карточка для голосования заблокирована.